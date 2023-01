Segurança Presente chegará em outros dois municípios do Rio - Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2023 13:24

Rio - O programa Segurança Presente inaugurará duas novas bases na Baixada Fluminense. Nesta semana, a Nilópolis Presente será instalada na Avenida Mirandela, na Praça dos Estudantes, e contará com um policiamento de 20 agentes. Já a Mesquita Presente está prevista para começar a operar ainda em janeiro.

O governador Cláudio Castro já havia anunciado, em setembro do ano passado, que a região receberia novas unidades. "Em breve, vamos inaugurar uma nova base do Segurança Presente na cidade, reforçando o patrulhamento", disse durante caminhada nas ruas da Chatuba, em Mesquita.

Com as duas novas, o programa chegará ao total de 43 bases, que atuam em 22 municípios. Na Baixada, a operação já acontece em Nova Iguaçu, Miguel Couto, Austin, Duque de Caxias, Magé, Itaguaí, Seropédica, Queimados, Japeri e Paracambi.

Para realizar o policiamento, os agentes contarão com bicicletas, motos e carros. "Estamos ampliando a área do nosso policiamento para atender mais municípios e levar o programa ao maior número de pessoas. E crescemos com estrutura, realizamos estudos técnicos e de viabilidade e já adquirimos veículos e contratamos pessoal para ter a certeza de que o programa seguirá sendo de excelência", explicou o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar.

A Operação Segurança Presente foi criada, em 2014, com objetivo de complementar o policiamento do 5º BPM (Centro) por causa do aumento da criminalidade na região.

O efetivo é formado por policiais militares, agentes civis que deixaram as Forças Armadas e assistentes sociais. O modelo de abordagem tem o objetivo de suplementar a atuação da Polícia Militar do Rio e reduzir índices de criminalidade.