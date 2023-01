Homens são executados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 08/01/2023 16:27 | Atualizado 08/01/2023 16:28

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um duplo homicídio na Avenida Esplanada, em Nova Iguaçu, na tarde de sábado (7). O crime aconteceu na Avenida Esplanada, na frente de uma loja de peças de carro, em plena luz do dia. Segundo informações preliminares, as vítimas eram sócias e foram alvos de uma execução.



Equipes do 20º BPM (Mesquita) estiveram no local e constataram o fato. A área foi preservada até a chegada da perícia. As investigações estão em andamento na DHBF e até o momento ninguém foi preso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Ainda não foi divulgada a identificação das vítimas.