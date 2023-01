Bandidos explodem Agência da Caixa Econômica no Centro de São João de Meriti, na Baixada - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 08:50 | Atualizado 09/01/2023 11:49

Rio - Uma tentativa de assalto a uma agência da Caixa Econômica localizada na Avenida Getúlio de Moura, no Centro de São João de Meriti, na Baixada, terminou em confronto entre suspeitos e policiais militares durante a madrugada desta segunda-feira (9). O grupo chegou a a usar explosivos no local e uma porta de vidro ficou totalmente quebrada.

Segundo PM, os criminosos ainda tentaram fechar as via da região e atacaram os agentes, o que ocasionou o confronto. Durante a ação, um policial militar machucou o braço e foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Iris. Os suspeitos conseguiram fugir, mas o roubo não foi finalizado.



O policiamento foi intensificado no local e a Polícia Federal foi acionada para registro dos fatos.



De acordo com a Polícia Civil, o Esquadrão Antibombas foi acionado para verificar a explosão na agência bancária. O caso foi encaminhado à Polícia Federal para investigação.

Procurada, a Caixa emitiu uma nota em que esclarece "que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes", disse.

Outros casos



Em setembro do ano passado, criminosos também explodiram duas agências bancárias na região, a Banco do Brasil e outra da Caixa Econômica Federal, que ficam na Rua Gessyr Gonçalves Fontes, próximo da Praça da Matriz, no centro da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21° Batalhão (São João de Meriti), que faziam o patrulhamento da região, encontraram os bandidos logo depois da explosão, por volta das 3h30 e houve confronto.



Segundo os agentes, eram pelo menos 15 homens com fuzis e granadas. Eles também conseguiram fugir. Durante a ação, ninguém ficou ferido