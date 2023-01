Cachorra de 10 anos está desaparecida em São João de Meriti - Divulgação

Cachorra de 10 anos está desaparecida em São João de Meriti

Publicado 09/01/2023 12:10

Rio - Uma cachorrinha conhecida como Neguinha, de 10 anos, que é cuidada por protetores do Posto de Gasolina ALE, sumiu na semana passada em São João de Meriti. Os protetores e os funcionários do posto ALÊ iniciaram a campanha “Cadê a Neguinha?”, com o objetivo de aumentar as buscas pelo animal. As ONG’s Bichinho Feliz e Guerreiros Pets estão tomando conta da campanha, desenvolvendo publicações nas redes sociais e cartazes.

Segundo denúncias, o suspeito é Felipe, um funcionário recente do estabelecimento que, após assumir o cargo de supervisor, teria desaparecido com o animal.



Neguinha tinha o posto como casa há 10 anos, no estabelecimento localizado na Avenida Automóvel, no bairro São José. Ela tinha protetores que cuidavam dela com ração e medicamentos, e que acabaram criando afeição ao animal. A cachorrinha chegou a ser adotada duas vezes, mas fugiu e voltou para o local nos dois momentos.

Segundo relatos de funcionários, após Felipe assumir o cargo de supervisor, a nova gerência do posto não apoiava mais a ideia de Neguinha viver no local. Ainda conforme os relatos colhidos pelo O DIA, Felipe tem negado qualquer envolvimento no sumiço do animal. A justificativa seria a de que Neguinha foi adotada e, por isso, levada do estabelecimento para uma outra residência.

No entanto, ainda segundo os depoimentos, o supervisor não informa os detalhes desta suposta adoção, como quem adotou a cachorra e para onde ela foi levada.





Além disso, foi criado um grupo no whatsapp com 78 pessoas que ajudam com a divulgação nas ruas, nas redes sociais e nos veículos jornalísticos.



De acordo com a equipe da Bichinho Feliz, a atualização nas buscas pela Neguinha são “praticamente nulas”. Uma vez que ela é um “animal comum, não tão fácil de ser identificado”. Eles ainda chamam a atenção para o tamanho da crueldade que foi feita, “a cachorra é idosa e não vai conseguir se virar sozinha na rua”.

Os protetores da cachorra prestaram queixa do crime. Procurada, a polícia ainda não retornou.