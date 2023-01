Após ser atendida no hospital, Christiane ficou com uma enorme cicatriz dos pontos que precisou levar na área da facada - Reprodução

Após ser atendida no hospital, Christiane ficou com uma enorme cicatriz dos pontos que precisou levar na área da facadaReprodução

Publicado 09/01/2023 14:54

Rio - Um homem foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, nesta segunda-feira (9), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro, no bairro Corumbá. A técnica de enfermagem Christiane dos Santos Genonez, de 43 anos, teve uma faca cravada no pescoço, além de outros quatro cortes nas costas e braços.

Ela foi socorrida às pressas por familiares e amigos e levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). De acordo com a unidade, a paciente foi atendida na madrugada de quarta-feira (28), após sofrer um corte no rosto provocado por arma branca. Ela foi avaliada, teve o ferimento tratado e recebeu alta com orientações médicas.

A técnica de enfermagem já teria duas medidas protetivas contra o ex-marido, de quem se separou há dois anos.

O caso foi registrado pelo filho da vítima na 58ª DP (Nova Iguaçu)