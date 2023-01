Carreta derrubou poste na Avenida Brasil, próximo ao Trevo das Margaridas - Reprodução/TV Globo

Carreta derrubou poste na Avenida Brasil, próximo ao Trevo das MargaridasReprodução/TV Globo

Publicado 11/01/2023 07:11 | Atualizado 11/01/2023 09:18

Rio - Um acidente envolvendo uma carreta provocou a queda de um poste na Avenida Brasil, na altura de Irajá, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (11). A colisão aconteceu próximo ao Trevo das Margaridas e interdita a pista lateral da via, no sentido Campo Grande, na Zona Oeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 5h27. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Light, técnicos estão no local para substituir o poste e restabelecer o fornecimento de energia. De acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela via, o acesso à Rodovia Presidente Dutra para à Avenida Brasil ficou interditado e os motoristas chegaram a enfrentar sete quilômetros de lentidão, do km 176 ao km 169, entre São João de Meriti e Belford Roxo, na Baixada Fluminense.