O atendimento será realizado das 8h às 12h - Divulgação

Publicado 11/01/2023 08:56

Rio - O Detran RJ vai realizar um mutirão especial, neste sábado (14), para atender os usuários que trabalham durante a semana. O objetivo é ajudar as pessoas que têm dificuldade para ir aos postos em horário comercial. Serão oferecidos, exclusivamente, serviços de renovação de carteira nacional habilitação (CNH) e emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade.

O atendimento será realizado em sete postos. São esses, o de Copacabana, Largo do Machado, Gávea, Barra da Tijuca (Aerotown), Sede (Av. Presidente Vargas), Neves (São Gonçalo) e Niterói Shopping. Os locais abrirão das 8h às 12h, exceto o do Niterói Shopping, que funcionará das 9h às 13h.

As vagas estarão disponíveis a partir das 8h desta quarta-feira (11) e os agendamentos devem ser realizados pelo site do Detran ou pelo Teleatendimento, nos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Para realizar os serviços, é preciso pagar as taxas correspondentes. Os boletos podem ser obtidos no site do Bradesco.

“Com este mutirão, queremos facilitar a vida dos usuários que precisam renovar a carteira de habilitação e não podem comparecer aos postos nos dias de semana. Vamos atender também os que estão precisando tirar a primeira via ou a segunda via da carteira de identidade”, disse o presidente do Detran RJ, Adolfo Konder.



Endereços dos postos participantes do mutirão:



- Copacabana – Rua Barata Ribeiro, 370 – 3º piso

- Largo do Machado – Rua Machado de Assis, 80

- Gávea – Rua Rodrigo Otávio, 200

- Barra da Tijuca – Avenida Ayrton Senna, 2541 – Shopping Aerotown

- Sede – Avenida Presidente Vargas, 817 (Acesso 1), térreo

- Neves – Rua Oliveira Botelho S/N, Neves, São Gonçalo

- Niterói Shopping – Rua da Conceição, 183, G3, Centro