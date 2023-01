PMs apreenderam pistola; granadas; cinto tático militar (cinto NA); munições; carregadores e drogas - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 11/01/2023 08:10 | Atualizado 11/01/2023 11:30

Rio - Um suspeito morreu e outros dois foram presos, nesta quarta-feira (11), durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Equipes do 41º BPM (Irajá), com apoio de batalhões do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA), atuam na comunidade desde as primeiras horas da manhã.

De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM passavam pela Rua Javata, em Guadalupe, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Após os disparos, os policiais encontraram um suspeito ferido. O homem, ainda não identificado, foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos. No local, os militares ainda prenderam Lucas Azevedo da Silva, de 22 anos, e Lucas Brites Sutério, 24.

Contra o primeiro, havia um mandado de prisão em aberto e anotações criminais por vias de fato e roubo ou furto, enquanto o segundo tem quatro passagens por roubo ou furto. Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre .9mm com a numeração suprimida; três granadas; um cinto tático militar (cinto NA); 27 munições; dois carregadores e drogas. O caso foi encaminhado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Além dos dois presos, um outro homem foi detido com dois carregadores de pistola, um rádio transmissor e drogas, no Chapadão. Equipes também atuam na região para remover barricadas.