Pomada capilar vem sendo investigada por causar queimaduras e cegueira temporária após o uso - Divulgação

Pomada capilar vem sendo investigada por causar queimaduras e cegueira temporária após o usoDivulgação

Publicado 12/01/2023 09:13

Rio - A Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) realizou, nesta quarta-feira (11), uma ação no endereço informado como sendo a fábrica da Microfarma Indústria e Comércio LTDA. A empresa é produtora da pomada capilar usada para trançar cabelos que vem sendo investigada por causar queimaduras e cegueira temporária em mais de 150 pessoas.



A ação tinha como objetivo apreender todos os produtos fabricados pela Microfarma, que teve sua licença estadual de funcionamento cancelada em 2016. No local, os fiscais constataram que não havia indício de nenhuma atividade no local e que o prédio estava abandonado.



Após o ocorrido, os técnicos da SES-RJ vão enviar um ofício para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) apresentando os dados da ação.

fotogaleria

A SES-RJ publicou no início deste mês a portaria nº 143 da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária (SUBVAPS), proibindo a comercialização e determinando a apreensão de todos os produtos da Microfarma no estado do Rio de Janeiro."Atuamos de forma ágil na comunicação com a ANVISA e a Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro para proibir a comercialização do produto que estava provocando problemas à saúde da população. Outro agravante é que a empresa estava com a licença de funcionamento cancelada desde 2016 e possuía um CNPJ com situação cadastral irregular", destacou o secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho.A medida tem interesse sanitário relevante visando preservar a saúde das pessoas que frequentam salões de beleza.