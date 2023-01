Welington Conceição afirma ter sido agredido pelo proprietário e funcionários de um bar em São Gonçalo - Rede Social

Welington Conceição afirma ter sido agredido pelo proprietário e funcionários de um bar em São GonçaloRede Social

Publicado 12/01/2023 09:15

Rio - Um pintor foi espancado após ser confundido com um bandido em um bar de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo Welington Conceição, os agressores ainda gravaram um vídeo do espancamento e publicaram nas redes sociais.

O caso ocorreu no último sábado (7), em que a vítima afirma ter saído com os amigos para a balada e no final da noite resolveu parar em um outro bar, quando foi acusado de estar roubando no estabelecimento e foi surpreendido com socos, chutes e pontapés. As imagens ainda teriam sido gravadas pelo proprietário do local enquanto ele era agredido por funcionários.

“Não sou nada disso que estão dizendo no vídeo, muito diferente desses covardes que realmente estavam comentando um crime comigo, agora é entregar nas mãos de Deus primeiramente, e que a justiça seja feita. Aqui não tem nenhum ladrão não, muito pelo o contrário”, disse Welington.

Nas redes sociais, amigos e familiares saíram em defesa do pintor. “Esse cara aí é super gente boa, um cara do bem e eu sei o que é trabalhar de verdade. Estamo junto meu amigo!”, comentou um internauta.

“Que a justiça seja feita! Estamos todos com Welington Conceição! Sabemos que você é uma pessoa do bem”, disse outro.

“Um amigo pessoal, muito trabalhador e super correto. Ele foi acusado injustamente de roubo e brutalmente espancado em São Gonçalo e agora tem a sua imagem rodando em grupos de Whatsapp como ladrão por puro racismo. Queremos Justiça!”, relatou mais um.

O pintor reforçou ainda que nunca teve passagem pela polícia e sempre trabalhou. Welington é pai de duas meninas, e apesar da vergonha e de toda a situação afirma que agora está bem e agradecu o apoio da família e de amigos.

Ele registrou a ocorrência na 73ªDP (Neves) ainda na tarde de sábado (7). De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 73ª DP (Neves) como lesão corporal e as investigações estão em andamento.