O imóvel possui sete andares de apartamentos, além de um de garagem, terraço e térreoMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 12/01/2023 10:02 | Atualizado 12/01/2023 12:11

Rio - A Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura da Zona Sul do Rio realizam, nesta quinta-feira (12), uma operação de demolição de um prédio de 10 pavimentos construído irregularmente na comunidade do Vidigal, na Zona Sul, uma área sob influência do crime organizado. O imóvel fica localizado na Rua Doutor Olinto de Magalhães e tinha vista para o mar.

Engenheiros da prefeitura estimam que a ação cause um prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões aos responsáveis. O prédio possui sete andares de apartamentos, além de um de garagem, terraço e térreo e deve demorar mais de uma semana para ser demolido por completo devido ao tamanho.

A construção é ilegalizável, uma vez que não atende à legislação em vigor para o local, que permite apenas construções unifamiliares e também supera o número máximo de pavimentos. A obra já havia sido embargada no início de outubro, mas mesmo assim foi intensificada pelos responsáveis. Até o momento, os agentes flagraram uma ligação clandestina de luz feita para toda a construção.

"Hoje a Secretaria de Ordem Pública faz uma operação aqui no Vidigal com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para demolir um prédio construído ilegalmente. Todas as ações de demolição da Seop tem como fundamento principal a proteção da vida humana. Nós sabemos, infelizmente, que esses prédios ilegais são um grande risco para a população, especialmente para aquelas pessoas que investem um dinheiro de uma vida em um terreno que nunca vai ser dela, tendo em vista total ilegalidade. A gente vai continuar trabalhando para uma cidade mais ordenada e pela proteção das pessoas, especialmente da população carioca", afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Também participam da operação agentes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), Guarda Municipal, da Secretaria de Conservação, Comlurb, Rio Luz, Light, Cedae, Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) e da Polícia Militar.



Ao longo do ano de 2022, a SEOP realizou 927 demolições de construções irregulares