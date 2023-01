Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm - Divulgação / PMERJ

Publicado 12/01/2023 10:02

Rio - Um homem foi baleado durante um confronto com policiais militares, na noite da última quarta-feira (11), em Del Castilho, Zona Norte do Rio. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do 3ºBPM (Méier) patrulhavam a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na altura da saída 5 da Linha Amarela, quando perceberam uma tentativa de roubo e interviram. Durante a aproximação, os bandidos envolvidos no crime tentaram fugir e atiraram contra os policiais, que precisaram reagir.

Após o confronto, a equipe conseguiu alcançar e prender um suspeito que estava ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Com o suposto criminoso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm. A ocorrência foi registrada na 44ª DP (Inhaúma).