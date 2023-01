Márcio Rosa da Silva, de 25 anos; Lucas Leal Ribeiro Teixeira, de 26 e Maxwell Alberto Moreira da Conceição, de 31, estão foragidos - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/01/2023 07:14 | Atualizado 12/01/2023 07:51

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (12), um cartaz que pede informações sobre os três suspeitos de envolvimento na morte de Dener Claudio Sant'Anna, de 23 anos, que foi espancado com marteladas e jogado de ribanceira no último sábado (7) e morreu na última segunda-feira (9), em Petrópolis, na Região Serrana.Os suspeitos foram identificados como Márcio Rosa da Silva, de 25 anos; Lucas Leal Ribeiro Teixeira, de 26 e Maxwell Alberto Moreira da Conceição, de 31. Com a divulgação, o objetivo é auxiliar no inquérito instaurado pela 105ª DP (Petrópolis), a fim de obter informações que levem às prisões dos três.

Contra o trio há mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. Os suspeitos estão foragidos.Dener morreu após passar dois dias internado no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, por devido a traumatismo crânio-encefálico e hemorragia interna de órgãos, mas não resistiu aos ferimentos.Segundo as investigações, o jovem foi espancado com golpes de martelo e barra de ferro pelos três homens que o teriam acusado de roubar R$ 2.700 do estabelecimento do pai de Marcio Rosa, localizado no bairro Caxambu.As investigações apuraram que, no sábado, por volta das 19h, os homens foram até à casa de Dener e o culparam de ter roubado a quantia de dinheiro. Eles, então, revistaram a casa do jovem e encontraram dinheiro e roupas novas compradas pela vítima. Os suspeitos arrastaram Dener para um precipício perto de onde moram e, após baterem nele com martelo e barra de ferro, o jogaram da ribanceira. Dener foi encontrado por sua irmã Jéssica Sant’Anna, que foi até o local depois de ter sido alertada por uma vizinha que ouviu os gritos de socorro da vítima.O rapaz foi levado para Hospital Nelson de Sá Earp e depois foi transferido para o Hospital Alcides Carneiro, onde morreu devido a traumatismo craniano, hemorragia das meninges, contusão dos pulmões e abdominal com laceração do fígado e hemorragia das alças intestinais.O enterro de Dener Cláudio será nesta quinta-feira (12), às 10h, na Capela Girassol, no bairro Montecaseros.Denuncie a localização de envolvidos na morte de agentes de segurança ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido.Central de atendimento: (21) 2253 1177 e 0300-253-1177WhatsApp: (21) 99973 1177Aplicativo: Disque Denúncia RJ