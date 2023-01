Policiais do batalhão de Queimados vasculham as ruas das comunidades São Simão e Caixa D'água, no mesmo município - Divulgação / PMERJ

De acordo com a PM, equipes do 16º BPM (Olaria), com apoio de agentes do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), atuam nas favelas do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio, para coibir movimentações de criminosos relacionadas a roubos de rua e de carros.



Durante a operação, os policiais removeram barricadas que foram construídas por traficantes nas vias das comunidades para impedir a ação da polícia. Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.



Durante a operação, equipes do #16BPM removem barricadas (barreiras físicas) que impedem a circulação por ruas das comunidades Guaporé e Quitungo, em Brás de Pina. pic.twitter.com/MUB6BJh60k — @pmerj (@PMERJ) January 12, 2023



Ainda na Zona Norte, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) ocupam as comunidades da Palmeirinha, em Marechal Hermes, e Jorge Turco, em Coelho Neto. Um suposto criminoso foi preso na favela Jorge Turco. A identidade dele não foi divulgada. Os agentes apreenderam um fuzil, uma réplica de pistola e rádios transmissores durante a ação.



Equipes do #9BPM fazem, neste momento, uma operação nas Comunidades Palmeirinha (em Marechal Hermes) e Jorge Turco (Coelho Neto), Zona Norte da cidade do Rio.

Até o momento, um criminoso foi preso.

No Jorge Turco, #Fuzil, réplica de pistola e rádios foram apreendidos. pic.twitter.com/sXTf48OLRD — @pmerj (@PMERJ) January 12, 2023



Um homem, suspeito de integrar uma milícia, foi preso. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e um rádio transmissor.

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz), prenderam um suspeito e apreenderam uma pistola e um rádio transmissor Divulgação / PMERJ



Na Zona Sul, equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, com apoio de policiais do Comando de Operações Especiais (COE), atuam no Vidigal para garantir a segurança de agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), que



Já policiais do 24º BPM (Queimados) realizam uma operação nas favelas São Simão e Caixa D'água, em Queimados, na Região Metropolitana. Após um confronto, um suspeito, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido e foi socorrido à UPA do município. Com ele, uma pistola e drogas foram apreendidas.

Durante a operação, equipes do #24BPm removem barricadas que impedem a livre circulação por ruas das comunidades São Simão e Caixa D'água. pic.twitter.com/Ug0jfAcQKJ — @pmerj (@PMERJ) January 12, 2023

Durante a ação, os agentes retiraram barricadas colocadas na vias das comunidades e removeram câmeras instaladas por criminosos em pontos estratégicos para monitorar a entrada da polícia. Em um ponto da favela São Simão, os policiais apreenderam 19 frascos de lança perfume.



Durante a ação, os agentes retiraram barricadas colocadas na vias das comunidades e removeram câmeras instaladas por criminosos em pontos estratégicos para monitorar a entrada da polícia. Em um ponto da favela São Simão, os policiais apreenderam 19 frascos de lança perfume.

Policiais do 24º BPM (Queimados) apreenderam 19 frascos de lança perfume na comunidade São Simão Divulgação / PMERJ

Equipes do batalhão de Belford Roxo, com apoio de homens do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), ocupam a comunidade Parque Floresta, no mesmo município. Não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos até o momento.



Unidades de Saúde fechadas



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Centro Municipal de Saúde (CMS) Rodolpho Perisse, no Vidigal, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta quinta-feira (12).



Já a Clínica da Família (CF) Aloysio Augusto Novis, na região das comunidades Quitungo e Guaporé, a CF Carlos Nery da Costa Filho, em Quintino, a CF Mestre Molequinho do Império, em Engenheiro Leal e a CF Ana Maria Conceição dos Santos Correia, em Vila Kosmos mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Na região de Santa Cruz, as unidades de saúde municipais estão funcionando normalmente.

Escolas sem funcionar



A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as operações policiais realizadas nesta quinta-feira (12) impactaram duas escolas em Brás de Pina, e uma do Vidigal.



Porém, não houve cancelamento de aulas pois o "ano letivo ainda não se iniciou e as escolas da rede municipal se encontram abertas para atendimento administrativo".



A pasta ressaltou que instituiu, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de confronto.



A medida tem como objetivo mitigar riscos, por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar, em situações de risco. Sempre que há uma circunstância que possa vitimar pessoas, o protocolo é acionado.