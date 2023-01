Foragido da Justiça por homicídio é preso em Maricá | Rio de Janeiro | O Dia

vi du caju - divulgação

vi du cajudivulgação

Publicado 12/01/2023 18:57

Rio - Policiais da 82ª DP (Maricá), com informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde desta quinta-feira (12), em uma casa no bairro das Pedreiras, na região central de Maricá, o criminoso foragido da Justiça Vinicius de Souza Santos, conhecido como 'Vi do Caju', de 30 anos. Ele é um dos acusados de sequestrar, matar, esquartejar e queimar os restos mortais de Hellen Alves de Oliveira, após a mulher postar nas redes sociais uma crítica ao tráfico de drogas do Caju.

O crime aconteceu na madrugada de 5 de março de 2018, na Rua da Justiça, a mando do chefe do tráfico de drogas da região, que está preso. A vítima publicou no dia 27 de fevereiro daquele ano, em uma rede social, comentários sobre a morte de um integrante do tráfico, de 15 anos, que morreu durante confronto com policiais da UPP do Caju.

"A partir do momento que uma criança, um jovem ou um adulto morre refém da violência enquanto está vindo das escolas, vindo do trabalho ou trabalhando, dentro de casa, vindo de um curso, vindo da igreja, sou a primeira a gritar e xingar. Agora, a partir do momento que um desses morre por estar em boca de fumo, segurando arma e radinho, na boa, nem fala comigo. Principalmente se for para chamar policial de covarde. Covarde por quê? Se ele não atirar, quem morre é ele. Tá na guerra é para morrer, irmão. Me julguem?" dizia o texto escrito por Hellen.

O mandado de prisão contra 'Vi do Caju' foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital pelos crimes de homicídio qualificado, destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

O criminoso foi levado para a sede da 82ª DP. Ele será encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

- Central de atendimento: (21) 2253 1177 ou 0300 253 1177

- WhatsApp: (21) 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ