PMs apreenderam fuzil, rádio transmissor e recuperaram veículo roubado usado por suspeitos - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam fuzil, rádio transmissor e recuperaram veículo roubado usado por suspeitosDivulgação/Polícia Militar

Publicado 13/01/2023 07:50 | Atualizado 13/01/2023 07:51

Rio - Um suspeito morreu na noite desta quinta-feira (12), após trocar tiros com policiais militares nas proximidades dos Morros do Juramento e da Fazenda, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. O homem, ainda não identificado, estava em um veículo com outro criminoso, quando os agentes tentaram realizar uma abordagem, na Avenida Vicente de Carvalho.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 41º BPM (Irajá) realizava um patrulhamento, quando desconfiou de um veículo e, ao tentar abordar o automóvel, os ocupantes atiraram. Depois do confronto, os policiais conseguiram alcançar o carro na altura do conjunto do Ipase, na Vila Cosmos, onde encontrou um suspeito baleado, que não resistiu aos ferimentos.

O outro suspeito conseguiu fugir. Na ação, os militares apreenderam um fuzil calibre 5.56 com luneta, um rádio transmissor e recuperou o veículo modelo Toyota Yaris, de cor prata, que era roubado. A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).