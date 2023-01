Suspeitos estavam com pertences de vítimas - Divulgação

Suspeitos estavam com pertences de vítimas Divulgação

Publicado 14/01/2023 08:24

Rio - Policiais militares prenderam dois homens que praticavam assaltos, na noite desta sexta-feira (13), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A dupla praticava roubava uma vítima na Estrada do Mendanha no momento em que a equipe do 40º BPM (Campo Grande) fez a prisão.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir da viatura e chegaram a fazer disparos contra os PMs, mas acabaram sendo presos. Com eles, os policiais recuperaram pertences de vítimas como uma bolsa, celulares, relógios, dinheiro e documentos.