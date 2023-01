Ônibus atravessava passagem de nível quando foi atingido por trem no bairro de Austin, em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/01/2023 08:55 | Atualizado 14/01/2023 09:24

Rio - Doze pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus da viação Tanguá e trem do ramal Japeri, no início da manhã deste sábado (14), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Acidente aconteceu no momento em que coletivo tentava atravessar passagem de nível no bairro de Austin.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete homens e cinco mulheres que estavam nos dois transportes tiveram escoriações leves. Dessas vítimas, sete foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. As outras vítimas foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu).

Por conta do acidente, a circulação de trens no Ramal Japeri só acontece entre a estação de Austin e Central do Brasil. As estações de Queimados, Engenheiro Pedreira e Japeri, além da extensão Paracambi, estão com o funcionamento interrompido.

Relatos de testemunhas dão conta de que o acidente teria acontecido porque o sinal sonoro da passagem de nível, que avisa motoristas da aproximação da composição, não estava funcionando.

Em nota, a SuperVia negou que o aviso sonoro estivesse inoperante e disse que o motorista não respeitou a sinalização da passagem em nível nas proximidades da estação Austin, causando o acidente. O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foi acionado para o local.



"A SuperVia lembra que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos. Buscar sinais de aproximação dos trens é uma conduta prudente e necessária que deve ser adotada por todos ao atravessar a linha férrea. A concessionária acredita que é de grande importância o respeito à sinalização por todo motorista ou pedestre ao cruzar a linha férrea no intuito de evitar acidentes, que colocam em risco a vida das pessoas e causam prejuízos à circulação", finalizou a concessionária.