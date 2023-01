Casal feito refém por criminosos é resgatado por agentes do programa Segurança Presente, em Japeri - Divulgação / Segov

14/01/2023

Rio - Agentes do programa Segurança Presente de Japeri, com apoio de policiais do Batalhão de Queimados resgataram, na noite da última sexta-feira (13), em Japeri, na Baixada, um casal que era mantido como refém, depois que os ladrões roubaram o carro das vítimas.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Japeri Presente fazia uma ronda por Engenheiro Pedreira, quando foi informada de que criminosos e vítimas de um roubo de veículo, com reféns, ocorrido na cidade vizinha de Seropédica, estariam na região.

Após iniciar buscas, os agentes notaram o carro roubado, um SUV Tracker, seguido por outro, um Ônix preto, que foi usado para dar cobertura aos suspeitos durante a ação, próximos da comunidade Marajoara e os impediram de entrar na favela.



Os dois veículos foram interceptados pelos policiais na Rua Engenheiro Passos. Cercados, os ladrões abandonaram os carros e fugiram a pé. Não há informação sobre prisões até o momento.



Enquanto fugiam correndo em direção à comunidade, os criminosos dispararam contra os agentes, mas ninguém se feriu. O casal, que estava no banco de trás do veículo roubado, também foi retirado sem qualquer ferimento.



A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri).