Parque infantil do Jardim Botânico terá uma série de atividadesAlexandre Machado/Divulgação

Publicado 14/01/2023 14:09 | Atualizado 14/01/2023 14:17

Rio - O Jardim Botânico do Rio terá, a partir da próxima terça-feira (17), uma programação especial de férias voltada para crianças de 6 a 12 anos. As atividades incluem brincadeiras educativas, aprendizado e contato com a natureza até o dia 2 de fevereiro. Será cobrado apenas o valor do ingresso na entrada - crianças de até 5 anos não pagam.

No primeiro dia, assim como em todas as terças e quintas até o dia haverá uma série de atividades recreativas no parque infantil com o grupo Pano para Mangas, de 8h30 às 11h30. Serão disponibilizadas apenas 30 vagas. Já de quarta-feira até o dia 25, as atividades infantis incluem uma trilha no caminho da Mata Atlântica e oficina de origami com espécies representativas do bioma, a partir das 10h, com ponto de encontro no Centro de Visitantes. No caminho, podem ser avistadas árvores como o pau-brasil, sapucaia e jequitibá-rosa.

Apenas no dia 27, às 10h, acontecerá o "Circuito de férias na região amazônica”. As atividades incluem caminhada até a região amazônica do Jardim Botânico, dinâmica de circuito e oficina de desenho. Serão disponibilizadas 40 vagas, por ordem de chegada no Centro de Visitantes e sem necessidade de agendamento prévio.



Há também programação voltada para jovens e adultos, como a oficina de estamparia botânica nos próximos três finais de semana (de 21 de janeiro a 5 de fevereiro), entre 9h e 12h. Para os turistas, haverá material em inglês. É necessário fazer inscrição para participar. As informações estão disponíveis em contato com os telefones (21) 3874-1808/3874-1214 ou e-mail cvis@jbrj.gov.br.

Já entre os dias 23 e 27 deste mês acontecerá a oficina de grafite, destinada a adolescentes de 14 a 17 anos, de 14h às 16h. Será formada apenas uma turma com 20 alunos, que terá cinco aulas teóricas e de desenho no Museu do Meio Ambiente com a ilustradora, designer e estudante de biologia Edaz Fernandez. Também é necessário fazer inscrição prévia.

Confira a programação completa:

- De 17/1 a 2/2, às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30: atividades recreativas para crianças de 6 a 12 anos, no parque infantil, com o grupo Panos Para Mangas.



- Dias 18 e 25/1, a partir das 10h: atividades infantis, com trilha no caminho da Mata Atlântica e oficina de origami com espécies representativas do bioma. Ponto de encontro: Centro de Visitantes.



- De 23 a 27/1, das 14h às 16h: oficina de grafite para o público jovem, no Museu do Meio Ambiente.



- Dia 27/1, a partir das 10h: “Circuito de férias na região amazônica”, para o público infantil, com caminhada até a região amazônica do Jardim Botânico, dinâmica de circuito e oficina de desenho. Ponto de encontro: Centro de Visitantes.



- Dias 21, 22, 28 e 29/1 e 4 e 5 fevereiro, das 9h às 12h: oficinas de estamparia botânica para o público jovem e adulto, no Museu do Meio Ambiente.





Tabela de preços para entrada no Jardim Botânico:

Visitantes residentes na Área Metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 17,00



Visitantes residentes no Brasil: R$ 27,00



Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 50,00



Visitantes estrangeiros: R$ 67,00



Crianças de até 5 anos têm gratuidade.