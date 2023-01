II Semana de Liberdade Religiosa acontecerá de segunda (16) a quinta-feira (19) - Arquivo O Dia / Banco de Imagens

Publicado 14/01/2023 14:07 | Atualizado 14/01/2023 14:13

Rio – Para promover o respeito, a igualdade e a liberdade de fé e de culto, previstos no artigo 5º da Constituição Federal, a prefeitura promoverá, a partir de segunda-feira (16), a II Semana Carioca de Diversidade Religiosa. A inauguração acontecerá às 10h30, com a 4ª Reunião da Rede Intermunicipal de Liberdade Religiosa, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Ali, será apresentada a consolidação do banco de dados sobre casos de intolerância.



“A Semana da Diversidade Religiosa é um importante marco simbólico da diversidade do Rio de Janeiro. Nossa cidade foi e é constituída a partir da pluralidade de credos, de raças e de origens. Celebrar a diversidade religiosa no calendário oficial da cidade fortalece a liberdade e o respeito que nossa gente merece. É um exercício pedagógico. É como praticar, institucionalmente, a liberdade cultural e religiosa”, explica o coordenador da pasta, Márcio de Jagun.



Além da reunião de abertura, a semana segue recheada de rodas de conversa, palestras e outras atividades. Serão abordados temas como: a formalização de templos, voltado para explicar e orientar sobre o processo de abertura destes locais sagrados, bem como suas obrigações e benefícios; empreendedorismo religioso, falando sobre a captação de recursos de editais governamentais ou privados para fomentar atividades socioculturais no ambiente religioso com impacto na sociedade; e o direito de escolha das crianças sobre sua religião.



A semana se encerra na quinta-feira (19), com a apresentação da Escola de Atabaques TUTPC, com o Mestre Leandro de Oxum, no Templo de Jagun, em Bonsucesso, na Zona Norte.

Quem quiser saber mais informações sobre a programação, pode consultá-la no perfil do Instagram da Coordenadoria de Diversidade Religiosa da cidade. O evento é gratuito.

Confira a programação:

Segunda-feira (16/01)



- 4ª Reunião da Rede Intermunicipal de Liberdade Religiosa

Abertura: CEDR, Vereador Átila A. Nunes (autor da lei que institui a Semana Carioca de Diversidade Religiosa)

Local: Cidade das Artes

Horário: 10h30 às 14h

Endereço: Av. das Américas, 5300





Terça-feira (17/01)



- Mesa de conversa: Formalização de Templos

Componentes da Mesa: Samir Nehme (contador, presidente do CRCRJ); Rafael Bello Arcanjo (advogado, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos); Jair Ribeiro (subtenente reformado do CBMERJ, agente de minimização de desastres - Defesa Civil Niterói, conselheiro cultural e coordenador do MNU em Niterói); Vitor Pimentel Pereira (Sacerdote católico oriental, Mestre e Doutorando em Direito na UERJ, especializado em temática de liberdade religiosa e relações entre Religiões e Estado).

Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Horário: 10h30 às 13h

Endereço: R. Benedito Hipólito, 125 - Praça XI



Quarta-feira (18/01)



- Palestra: Empreendedorismo Religioso - Captação de recursos através de editais

Palestrante: Ana Paula Brito (administradora, especialista em gestão pública com ênfase em gestão de cidades metropolitanas e especialista em auditoria, controladoria e gestão de contas públicas).

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Horário: 14h às 16h

Endereço: R. Pedro Ernesto, 80 - Gamboa



Quinta-feira (19/01)



- Seminário: O Olhar Infantil Sobre os Terreiros e o Município

Fotógrafa convidada: Clara Nascimento

Palestrantes: Fabrícia (advogada); Adriana Eloy (pedagoga)

Mediadora: Stela Caputo (jornalista, professora da Faculdade de Educação da UERJ, autora do livro "Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com crianças de candomblé")

Apresentação musical: Escola de Atabaques TUTPC, Mestre Leandro de Oxum

Local: Templo de Jagun

Horário: 14h às 19h

Endereço: R. Saint Hilaire nº 60 - Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ