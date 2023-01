André Garófalo, de 52 anos, era procurado por familiares desde a última quarta-feira, data em que foi visto pela última vez - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/01/2023 14:43 | Atualizado 14/01/2023 16:54

Rio - O motorista André Garófalo Vaz, de 52 anos, desaparecido desde a quarta-feira passada (11), foi encontrado morto, no fim da noite desta sexta-feira (13), na Tijuca, Zona Norte do Rio. O corpo foi localizado dentro do próprio carro da vítima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para o local às 22h20. Não há informações sobre a causa da morte.

André era procurado por familiares, que chegaram a compartilhar um cartaz nas redes sociais, desde a última quarta-feira (11), por volta das 9h, quando saiu de casa para trabalhar.