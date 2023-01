Dinheiro falso foi apreendido durante entrega a receptador - Divulgação

Publicado 15/01/2023 10:11 | Atualizado 15/01/2023 10:21

Rio - Um homem foi preso neste sábado (14) com 50 notas falsas de R$ 20 na Tijuca, Zona Norte do Rio. Rogério Dorneles da Silva Santos era o destinatário de uma caixa com as cédulas falsificadas e teve a prisão efetuada por policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso).

A investigação começou depois que policiais militares do 22º BPM (Maré) abordaram um homem, nesta sexta-feira (13), que conduzia uma moto sem placa, na qual foi encontrada uma caixa com dezenas de notas falsas. Ele informou, no entanto, que foi apenas contratado para levar o objeto a um endereço na Tijuca e foi encaminhado à 21ª DP.

Com o contato do destinatário em mãos, um policial marcou de encontrar o homem que receberia as notas na estação de metrô Uruguai. No local, Rogério Dorneles confirmou que receberia a entrega e recebeu voz de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos.