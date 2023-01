Adesivos, faixas e estandartes de apoio a democracia serão estregues a blocos de rua e escolas de samba no carnaval deste ano - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/01/2023 11:24

Rio - A Prefeitura do Rio irá distribuir faixas e estandartes com mensagens de apoio a democracia durante desfiles de blocos e escolas de samba no Carnaval.

A novidade foi divulgadas pela prefeito Eduardo Paes, no último sábado (14), nas redes sociais. Segundo ele, o objetivo é deixar "bem claro o quanto os cariocas prezam a democracia".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Paes (@eduardopaes)



"Vamos nesse carnaval celebrar a nossa democracia! Vamos distribuir em todos os blocos e Escolas de Samba essas faixas e estandartes para que fique bem claro o quanto os cariocas prezam a democracia! Carnaval da Democracia 2023", declarou Paes, que é notoriamente apaixonado pela folia.



Nos comentários da postagem, no entanto, houve polêmica entre os seguidores. "Acadêmicos da Democracia: Nota 10", comentou um usuário. "Já quero", avisou outra. "Carnaval da democracia", e "nunca decepciona", destacaram internautas.



Diversos internautas apoiaram a ideia do prefeito Eduardo Paes para o Carnaval 2023 Reprodução / Instagram

Dentre as críticas, os principais comentários levantaram questionamentos sobre o custo de produção do material e se não seria melhor ter destinado o dinheiro usado para outras áreas mais urgentes.



"Levando em conta que essas faixas e estandartes possuem um custo, eu sugiro aplicar esse dinheiro público em outras áreas. Até porque, a cidade está precisando. Sem contar que os servidores andam reclamando do pagamento, não é Prefeito?", indagou uma pessoa.



Outros usuários criticaram a decisão e levantaram questionamentos Reprodução / Instagram

Ainda de acordo com o prefeito, o material será distribuído em todos os blocos e a todas as escolas de samba. Porém, Paes não deu mais informações sobre a data da entrega, bem como outros detalhes.

