Passagem de viatura com bandeira foi comemorada por bolsonaristas durante ato antidemocrático no Centro - Reprodução/Redes Sociais

Passagem de viatura com bandeira foi comemorada por bolsonaristas durante ato antidemocrático no CentroReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2023 11:10 | Atualizado 15/01/2023 12:03

Rio - O policial Rafael de Sá Schaewer, flagrado participando de manifestação bolsonarista no dia 2 de novembro, foi punido com uma suspensão pela Corregedoria Geral da Polícia Civil. De acordo com a decisão, o agente, que é lotado na 24ª DP (Piedade) e dirigiu viatura segurando bandeira, ficará sem pagamento por 15 dias.

A participação do policial nos atos antidemocráticos do feriado do Dia de Finados, no Centro do Rio, foi registrada por vídeos feitos por bolsonaristas. O flagrante ocorreu na Avenida Presidente Vargas, na altura do Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, onde ocorria a manifestação dos eleitores do ex-presidente Bolsonaro.

Nas imagens, é possível ver a viatura dirigido sendo ovacionado pelos bolsonaristas por passar no local com uma bandeira do Brasil, usada como símbolo pelos manifestantes, hasteada.

De acordo com a Corregedoria, o agente usou o veículo do estado sem autorização para ir até o local, o que gerou a abertura do procedimento administrativo disciplinar. Por isso, o agente foi punido com a suspensão de suas atividades por 15 dias, sem remuneração.