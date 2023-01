Oito pessoas tentavam praticar rapel no Viaduto do Joá - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 15/01/2023 11:02

Rio - Um grupo de oito pessoas foi impedido de praticar rapel no Viaduto do Joá, próximo à Praia dos Amores, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (14). Guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) viram o grupo iniciando a descida e alertaram para a falta de autorização e os riscos. Os praticantes atenderam prontamente à solicitação e foram liberados.

Segundo a Guarda Municipal, a prática de rapel em áreas inadequadas, caso do Viaduto do Joá, coloca em risco tantos os praticantes quanto pedestres e carros que passam abaixo. No local, há grande circulação de pessoas.

Desde 2020, um decreto proíbe também a presença de banhistas no canal de navegação em frente à Praia dos Amores, bem com a prática de surfe e stand up paddle. No caso destes, há pena de apreensão e multa.

O impedimento do rapel foi realizado por equipes da SGOP que atuam na Operação Verão, que acontece desde o dia 17 de dezembro. Ao todo, 440 agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública participam das ações de ordenamento urbano, trânsito e patrulhamento em orlas de praias, nos Parques Madureira e Radical de Deodoro, na Ilha do Governador e em Paquetá.