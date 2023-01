Projeto Favela Mundo abre vagas para cursos de teatro, hip-hop, jazz, danças brasileiras, violão e musicalização infantil - Raphael Pizzino / ONG Favela Mundo

Projeto Favela Mundo abre vagas para cursos de teatro, hip-hop, jazz, danças brasileiras, violão e musicalização infantilRaphael Pizzino / ONG Favela Mundo

Publicado 15/01/2023 12:41 | Atualizado 15/01/2023 12:45

Rio - Com o objetivo de transformar o futuro de crianças e jovens, através de atividades culturais e artísticas, a ONG Favela Mundo vai abrir, nesta segunda-feira (16), inscrições para cursos de teatro, hip-hop, jazz, danças, violão e musicalização infantil. Ao todo, serão disponibilizadas 1.100 vagas.



Para se inscrever, é necessário ter idade entre 2 e 18 anos e estar matriculado em uma escola. Além disso, o responsável pelo candidato deve comparecer a um dos locais onde os cursos irão ocorrer, com cópia da identidade e CPF.

As aulas, que começarão no dia 13 de fevereiro, vão acontecer na Rocinha, Zona Sul do Rio, além de Cidade de Deus, na Zona Oeste, e também no Caju, na Zona Portuária.



Os cursos ofertados pelo Favela Mundo ocorrem fora do turno escolar e, além de serem uma alternativa de diversão para a garotada, propõem ajudar a diminuir os índices de evasão escolar, atraindo crianças e jovens que deixaram de estudar com a pandemia.



“Tornar o ambiente escolar mais agradável para as crianças e jovens sempre foi nosso objetivo. Quando o projeto ocorre dentro das escolas atrai não apenas a garotada, mas aproxima também toda a família. Após a pandemia, conseguir resgatar os estudantes que evadiram é importantíssimo para possibilitar um futuro melhor a todos”, destacou Marcello Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo, idealizadora do projeto.



Trajetória de 12 anos



Trabalhando a mediação de conflitos através das artes e da cultura, a ONG comemorou 12 anos de existência, completados em setembro do ano passado.



A organização não governamental é a única no país a ser reconhecida pela ONU como “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades”. O reconhecimento ocorreu no evento World Cities Day, em Nova York.



O Favela Mundo também já representou o Brasil em outros nove eventos no exterior, sendo três deles na Organização das Nações Unidas.



Mais de 11 mil crianças e jovens já participaram do projeto que deu nome à entidade Favela Mundo.



Serviço:



Crianças e jovens, de 2 até 18 anos, poderão de inscrever a partir da próxima segunda (16), de 9h às 15h, nos seguintes locais:

- Biblioteca Parque da Rocinha: Estrada da Gávea, 454 - Rocinha;

- EDI Srª Perciliana de Alvarenga: Rua Moisés, s/n - Cidade de Deus;

- CIEP Henfil: Rua Carlos Seidl, s/n – Caju.