Curiosos tiraram fotos e filmaram de perto o balão antes da quedaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/01/2023 12:13 | Atualizado 15/01/2023 12:31

Rio - Banhistas que estavam na Praia do Leme, na Zona Sul, levaram um grande susto na manhã deste domingo (15), por volta das 11h. Um balão aceso caiu na areia da praia e colocou em risco a segurança de dezenas de pessoas, mas ninguém saiu ferido. Com auxílio de salva-vidas, a bucha do balão foi apagada e ele voltou ao céu em instantes.

Segundo o analista de sistemas Alexandre Santana, de 43 anos, que foi testemunha do episódio, uma bandeira carregada pelo objeto caiu primeiramente na água, mas o balão desceu pela areia em seguida e rolou por alguns metros. Quando a bandeira e a bucha foram retirada, ele levantou voo novamente e caiu entre prédios do bairro, mas já apagado.

"O balão estava ameaçando cair por um tempo. Ai a bandeira caiu no mar e ficou maior alvoroço porque todo mundo queria ir em direção balão, mas os salva-vidas foram afastando. Depois conseguiram tirar a boca balão, porque estava com a bucha acesa. Aí ele subiu mesmo sem a bucha e caiu para trás dos prédios", explicou Alexandre.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar dezenas de banhistas se aproximando do objeto aceso para filmar e tirar fotos. O balão tinha o escudo do Botafogo e símbolo de luto.

Alexandre contou ainda que, num primeiro momento, o balão em queda não parecia assustar parte dos banhistas. Somente quando o risco se acentuou que as pessoas se deram conta da gravidade da situação.

"No começo, o pessoal parecia estar esperando acontecer alguma coisa para resolver. Ficou praticamente todo mundo embaixo do balão até ele Cair. Ele caiu e foi rolando. Só aí que o pessoal saiu para deixar o balão passar", relatou o banhista.

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiro não havia registrado ocorrências sobre a queda do balão até a publicação desta matéria.

A legislação brasileira proíbe vender, fabricar, transportar e soltar balões que possam provocar incêndio, com pena de até três anos de detenção e multa, inclusive de pessoas que auxiliem na soltura. A prática é considerada crime ambiental desde 1998.