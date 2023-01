Seis pessoas da mesma família morreram. Entre as vítimas estão 4 irmãos menores de 10 anos e os pais, ambos de 36 anos - Arquivo pessoal

Publicado 16/01/2023 11:50 | Atualizado 16/01/2023 12:11

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente no km 119 da BR-101 na manhã do último domingo, 15, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Entre os mortos estão quatro irmãos menores de 10 anos e os pais. Elisângela de Jesus, familiar das vítimas, disse que todos estão muito comovidos com as perdas: "Não tem nem como explicar. Na nossa família, todo mundo sempre foi unido. Ficou todo mundo triste e abalado com o que aconteceu".

Elisângela é tia de Marcos Souza Santos, de 36 anos, pai das crianças mortas no acidente. De acordo com ela, o sobrinho e a família moravam no Rio de Janeiro e estavam indo visitar outros familiares na Bahia. Em entrevista a "TV Gazeta", a mulher ainda contou que a mãe do rapaz está traumatizada com o acidente. "A mãe dele ficou em estado de choque", disse.

Além do sobrinho de Elisângela, morreram no acidente, a esposa dele, Edinalva dos Santos Costa, de 36 anos e os quatro filhos do casal: João Victor dos Santos Costa Souza (10 anos), Juan Pedro dos Santos Souza (7 anos), Débora Vitória Santos Souza (4 anos) e Maria Luiza Santos (um ano e 4 meses).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre o carro de passeio e o caminhão de carga aconteceu por volta de 6h18. "Tudo indica que o pai tenha dormido ao volante numa região de reta. Já que no asfalto não foram encontradas marcas de frenagem", explicou a corporação.

O inspetor Willis Lyra disse que a família saiu de Macaé, no Norte Fluminense, na tarde de sábado, 14, e passou por Vitória por volta de 2h da madrugada, seguindo caminho sentido Norte. Pela manhã, o acidente aconteceu.

Segundo Lyra, não dá para afirmar se todos os ocupantes do carro de passeio usavam cinto de segurança. "O que podemos afirmar é que se usavam, estava de maneira inadequada, já que havia excesso de passageiros no banco de trás. O permitido são três na parte traseira do veículo e estavam em quatro. Das crianças, apenas o bebê estava na cadeirinha corretamente", explicou.

Ainda de acordo com a corporação, o cilindro de gás do carro comprimiu as quatro crianças que estavam no banco de trás. Uma delas chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu no Hospital Rio Doce, em Linhares, na mesma região.

Já o motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos. Ele relatou à polícia que foi surpreendido com o veículo na contramão, tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (SML) de Linhares, em seguida serão liberados para os familiares.

