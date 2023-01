Durante a operação nas comunidades Pindura Saia e Caixa D'água, policiais removeram barricadas - Divulgação

Publicado 16/01/2023 10:55 | Atualizado 16/01/2023 11:27

Rio - A Polícia Militar prendeu um criminoso conhecido como 70 durante operação no Engenho da Rainha, na Zona Norte, nesta segunda-feira (16). Com ele, foi apreendido uma pistola e drogas. Durante esta manhã, os agentes também atuam em outras comunidades da Zona Norte e Oeste.



Agentes do 3ºBPM (Méier) atuam no Morro do Urubu e Engenho da Rainha, na Zona Norte. O objetivo é coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e de veículos.



Nas comunidades Fubá, Campinho, Saçu e Caixa D'água, também na Zona Norte há uma ocupação preventiva por parte dos militares 9ºBPM (Rocha Miranda). Até o momento, de acordo com o comando da unidade, não há registro de confrontos na região.



Já o 18ºBPM (Jacarepaguá) realiza uma operação nas comunidades Caixa D'água e Pindura Saia, no Tanque, Zona Oeste. Até o momento, seis suspeitos foram detidos e foram apreendidos carregadores de pistola e de fuzil, 4 rádios comunicadores, grande quantidade de drogas, equipamentos militares e um coldre, que é um equipamento para guardar armas na cintura.

Ainda durante a operação nas comunidades Pindura Saia e Caixa D'água, policiais removeram barricadas que impediam a livre circulação de moradores.

