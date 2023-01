Planetário do Rio oferece programação especial no mês de janeiro - Divulgação

Publicado 16/01/2023 11:58

Rio - A partir desta semana o Planetário do Rio começa com sua programação de férias, dedicada a crianças de 04 a 12 anos. Neste janeiro acontecerão dois projetos: o “Verão Literário”, dedicado ao público infantil, com ingressos gratuitos e abertos ao público em geral, e o “Planetário Social”, especialmente direcionado a crianças da Associação de Moradores do Vidigal e também aos jovens das Naves de Conhecimento da Penha, Engenhão e Nova Brasília.

O Projeto “Verão Literário” acontecerá sempre às terças-feiras de janeiro. As próximas datas são 17, 24 e 31/01, das 14h30 às 16h. A cada encontro será feita a leitura de um livro com a psicopedagoga e resenhista de livros Bruna Bonfeld. No dia 17/01, a professora vai apresentar o livro “Amoras”, cujo autor é o músico Emicida, e propor uma atividade para as crianças. No dia 24/01, a atividade terá o tema “Sou indígena e sou criança”, do autor César Obeid. No dia 31/01, o tema será “Ler é uma gostosura”, de Todd Parr.

O Planetário realizará também durante Janeiro o projeto Planetário Social, quando serão recebidos projetos sociais gratuitamente. A ação é voltada para crianças entre 03 a 12 anos. Nesta sexta-feira (13), haverá uma atividade para as crianças da Associação de Moradores do Vidigal, junto com jovens do Instituto 215. Nesta atividade, os jovens terão contato com o autor Otávio Júnior e colocarão em prática o que aprenderam no projeto Histórias em Rede.

Nos dias 24, 25 e 26/01, o Planetário vai realizar uma colônia de férias, recebendo 60 crianças por dia, todos das Naves de Conhecimento da Penha, Engenhão e Nova Brasília. O tema da Colônia de Férias deste ano é “Metaverso Carioquinha”.

Durante todas as atividades, a visitação do público ao museu ocorre simultaneamente.

Programação Projeto Verão Literário

17/01 - 14h30 às 16h

Amoras (Emicida) – Companhia das Letrinhas

Atividade: Eu me amo como sou. Após a conclusão do livro faremos um autorretrato diferente. Além de evidenciarmos as nossas características físicas que consideramos positivas (nossos belos olhos castanhos e nosso cabelo cacheado/crespo), também representaremos aquilo que nos torna pessoas especiais. Exemplo: eu sou inteligente, eu sou uma boa amiga, eu mudo o mundo através dessa minha ação...”. Compartilharemos nossas impressões, a fim de vermos que podemos nos encontrar nas diferenças. Não devemos descartar nossas diferenças, mas sim identificá-las para podemos nos conhecer melhor e agregar na vida do nosso próximo

24/01 - 14h30 às 16h

Sou indígena e sou criança (César Obeid) – Editora Moderna

Atividade: Imaginando um mundo sem colonização. Após a leitura do livro, crianças, adolescentes e adultos farão um exercício de se imaginarem como indígenas, afinal, se as caravelas portuguesas não tivessem aportado aqui em 1500 como será que essa história teria acontecido? Como viveríamos?

31/01 - 14h30 às 16h

Ler é uma gostosura (Todd Parr) – Editora Panda Books

Atividade: Indicando meu livro favorito Após a leitura do livro, faremos uma roda de conversa, na qual cada pessoa presente irá indicar um livro de sua preferência ou aquele livro “start” que fez com que a sua vida de leitor se iniciasse. Iremos trocar sobre esses livros, saber quais pessoas da roda os leram também e descobrir novas possibilidades.

Programação Projeto Planetário Social

13/01 - 10h às 13h

Histórias em Rede no Planetário Projeto social de formação de mediadores de leitura, onde os jovens terão contato com o autor Otávio Júnior. Crianças da Associação de Moradores do Vidigal participarão desta ação junto com os jovens do projeto Histórias em Rede.

24, 25 e 26/01 - 10h30 às 11h30

Colônia de Férias – cerca de 60 crianças por dia serão recebidas, dentre jovens das Naves de Conhecimento da Penha, Engenhão e Nova Brasília, administradas pela organização social IDACO (Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária).

Serviço

Endereço: Planetário do Rio

Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 - Gávea

Horário de funcionamento:

Terça-feira: das 13 às 17h

Quarta-feira: das 13h às 18h

Quinta-feira e sexta-feira: das 13h às 17h

Sábado e domingo: das 10h às 17h

Estacionamento: gratuito

Ingressos:

Terças-feiras gratuitas (necessário inscrição no site planeta.rio)

Demais dias: Museu - R$15 (inteira) / R$7,50 (meia)

Cúpula + Museu - R$30 (inteira) / R$15 (meia)

Obs.: Compras pelo site tem valor de adição de taxas de administração.