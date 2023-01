O médico anestesista Andrés Carrillo, de 32 anos, preso acusado de abuso sexual contra pacientes e armazenamento de pornografia infantil, chega a delegacia - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 13:08

Rio - O médico anestesista colombiano, Andres Eduardo Oñate Carrillo, de 32 anos, afirmou em depoimento à Polícia que aguardava "a melhor hora" e aproveitava para esfregar seu pênis nas pacientes. Ele está preso na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) desde a manhã desta segunda-feira (16). A fala foi confirmada ao Jornal O DIA.

Carrillo admitiu armazenar material pornográfico infantil, apesar de afirmar que nunca abusou de nenhuma criança. Contudo, o médico disse não sabe precisar o "motivo pelo qual nutriu dentro de si a compulsão em ver e armazenar pornografia infantojuvenil".

O médico disse que não contou com a participação de outras pessoas “para esfregar seu pênis nas pacientes” e que esperava a hora em que não houvesse ninguém por perto ou olhando para que praticasse o abuso. Até o momento, sabe-se que duas pacientes foram abusas por Carrillo durante os procedimentos cirúrgicos: uma no Hospital do Fundão, outra em Saquarema.

Além do crime de estupro de vulnerável, o médico também responderá por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.