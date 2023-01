Evento irregular deixa Praia do Recreio com resíduos - Divulgação

Evento irregular deixa Praia do Recreio com resíduosDivulgação

Publicado 16/01/2023 14:03 | Atualizado 16/01/2023 14:08

Rio - Um evento de música não autorizado foi realizado na Praia do Recreio, no domingo (15), deixando muito rastro de lixo na areia. Milhares de pessoas se reuniram em frente a um quiosque, que não tinha alvará da prefeitura, e a praia amanheceu com pilhas de sujeira e dejetos, contrastando com a a beleza do mar e o céu azul.

Segundo a Comlurb, foram removidas cerca de 68 toneladas de lixo, incluindo a limpeza normal das praias e a sujeira deixada pelo evento. A empresa autuou os proprietários do quiosque, com base no artigo 106 da Lei de Limpeza Urbana (Lei 3.273), pela não remoção dos resíduos gerados.

Evento irregular na Praia do Recreio deixa cerca de 68 toneladas de lixo.#ODia



Crédito: Reprodução Internet pic.twitter.com/YWJ0O3RT3V — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2023

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal registraram, apenas neste domingo (15), 172 autuações por infrações de trânsito e 12 remoções por estacionamento irregular.

O DIA tentou entrar em contato com a subprefeitura da Zona Oeste, mas ainda não houve retorno.

Rede sociais

Muitos moradores se queixaram nas redes sociais sobre o evento irregular. Um deles publicou no Instagram um vídeo e reclamou da falta de fiscalização: "Recreio dos Bandeirantes pede socorro. Estamos presos dentro de casa. Não tem Guarda Municipal, não tem prefeitura. Os carros parando todo o trânsito com estacionamento ilegal em fila dupla nas ruas"

Uma mulher chamou a atenção do prefeito Eduardo Paes no Twitter: "Senhor prefeito, onde estava as guardas ontem durante a chegada de milhares de pessoas na praia do recreio? Nunca vi uma situação de tamanho abandono. Um caos total. Não tinha policiamento e nem fiscalização".

Outra pessoa publicou indignada com a quantidade de lixo deixada na areia: "cada vez mais tenho nojo dos seres humanos! não é possível que não conseguem deixar um saquinho e ir colocando o lixo dentro e depois jogar fora".

Por outro lado, tiveram pessoas que não viram problema algum no evento realizado. "Amo que o povo do Recreio tem em mente que a praia é exclusivamente deles", comentou um internauta.

Outra pessoa publicou compartilhando do mesmo pensamento: A praia é pública. A rua é pública. O gari ta ali pra limpar...Morador do Recreio se acha dono da praia".