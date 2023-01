Incêndio no Aeroporto do Galeão, nesta quarta-feira (18). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Incêndio no Aeroporto do Galeão, nesta quarta-feira (18). Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/01/2023 09:13 | Atualizado 19/01/2023 09:17





Durante esta manhã, mais de 60 militares de 13 unidades atuam na ocorrência, com apoio de 13 viaturas. O incêndio iniciou às 13h40 desta quarta (18) e só foi controlado no fim da tarde. Por volta das 19h, os bombeiros iniciaram a operação de rescaldo. Não houve feridos. Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro segue, nesta quinta-feira (19), com o trabalho de rescaldo após incêndio que atingiu um galpão do terminal de cargas do Aeroporto RioGaleão , na Ilha do Governador, na tarde de quarta-feira (18). Com o fogo, dois helicópteros foram danificados e muita fumaça foi vista em vários pontos da cidade.Durante esta manhã, mais de 60 militares de 13 unidades atuam na ocorrência, com apoio de 13 viaturas. O incêndio iniciou às 13h40 desta quarta (18) e só foi controlado no fim da tarde. Por volta das 19h, os bombeiros iniciaram a operação de rescaldo. Não houve feridos.

fotogaleria

Segundo o RIOgaleão, assim que a área for liberada, representantes da concessionária e dos operadores logísticos, que atuam no galpão afetado, farão o levantamento dos estragos provocados pelo fogo.

A empresa esclareceu ainda que durante o incêndio não houve impacto na operação de pouso e decolagem do aeroporto, tão pouco na integridade das cargas localizadas no terminal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares não foram acionados oficialmente para a ocorrência pela administração do aeroporto, via 193. No entanto, o RioGaleão nega essa informações.



"A concessionária esclarece que o centro de emergência do RIOgaleão recebeu o alerta às 13h44 e fez o acionamento imediato do Corpo de Bombeiros, pelo número 193. A Concessionária reforça que cumpre todos os protocolos de excelência de segurança operacional que regulamentam a atuação aeroportuária no país, e reitera a importância da parceria com o Corpo de Bombeiros nas ações preventivas e nas de emergência. As causas do incêndio ainda serão apuradas", disse em nota.

O incêndio provocou uma grande nuvem de fumaça preta que foi vista de várias pontos da cidade e assustou moradores. Nas redes sociais, a imagem foi publicada por internautas. Na Linha Vermelha, o Centro de Operações Rio, pediu, inclusive, para motoristas tomarem cuidado devido a má visibilidade na pista.