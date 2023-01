Disque Denúncia divulga cartaz onde pede informações sobre suspeito de matar miliciano Marquinho Catiri em Del Castilho - Divulgação

Publicado 19/01/2023 09:14 | Atualizado 19/01/2023 09:44

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (19), um cartaz para obter informações que possam levar à localização e prisão do criminoso foragido José Ricardo Gomes Simões, vulgo "Simões", de 35 anos. Ele é um dos suspeitos de matar o miliciano Marco Antônio Figueiredo Martins, o "Marquinho Catiri" ou "Marquinho do Ouro", de 44 anos.

Marquinho Catiri, era líder de um grupo paramilitar que age nas Zonas Norte e Oeste do Rio. Eles atuam em Padre Miguel, Del Castilho e no Engenho de Dentro e nas comunidades Águia de Ouro, Guarda, Fernão Cardim, Belém-Belém, além de algumas vizinhas. A favela do Catiri, em Bangu, é reduto principal do grupo paramilitar. Sandrinho era um dos integrantes da referida organização criminosa.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no dia do crime, pelo menos seis homens de um grupo rival, alugaram uma casa próxima à casa de Marquinhos Catiri e fizeram uma emboscada. A vítima chegou a ser levada com vida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

No interior do imóvel a perícia encontrou 58 estojos de fuzil, sendo 21 de calibre 762x51 e 37 de calibre 762x39 em, pelo menos, dois pontos distintos do referido imóvel, ambos com ampla visualização para o local em que as vítimas foram atingidas. Durante o ataque os autores, além de fuzis, também utilizaram granadas.

Foi expedido um mandado de prisão temporária pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital, pela prática do crime de homicídio qualificado, após apurada a participação de José Ricardo no crime. As investigações apontaram que José Ricardo e George são de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e integrariam uma organização criminosa voltada para a prática de homicídios mercenários.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os demais autores e mandante dos homicídios de Marquinho Catiri e Alexsandro José da Silva, o Sandrinho, bem como a sua motivação. Agentes da especializada, seguem em diligências a fim de prender "Simões", que já é considerado um foragido da Justiça.

Denuncie a localização do miliciano "Simões", de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) 2253-1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) 99973-1177

Aplicativo Disque Denúncia RJ