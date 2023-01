Piscinão de Ramos - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 22/01/2023 06:00 | Atualizado 22/01/2023 12:09

Rio - Até mesmo quando chega o verão, nem todas as opções de lazer do Rio de Janeiro se resumem aos famosos cartões portais. Em meio às praias lotadas e longo deslocamento para chegar às orlas das Zonas Sul ou Oeste, há quem prefira destinos alternativos para aproveitar o calorão que chegou com tudo no início de 2023. A servidora pública Rosi Miranda por, por exemplo, fez questão de tirar um tempo para conhecer Piscinão de Ramos e não se decepcionou.

"Eu resolvi ir ao piscinão de Ramos, porque nunca tinha visto algum criador de conteúdo fazer algo sobre o local e gostaria muito de conhecer também. E é maravilhoso!", disse Rosi, de 53 anos, que também cria conteúdo para as redes sociais.

Para milhares de pessoas que talvez levassem horas para chegar às badaladas praias, assim como Jorge, o piscinão já se tornou opção mais prática, rápida e econômica para driblar o calor da Cidade Maravilhosa. Não à toa, o movimento é grande até mesmo em dias de semana, quando a criançada tem ainda mais espaço para brincar água. Já os quiosques e vendedores ambulantes aproveitam para alavancar a vende depois de um começo de verão difícil.

Apesar de ser um dos destinos fora da rota turística mais badalados do Rio, Ramos é apenas mais uma entre uma série de opções. Outra que está em alta é o Parque Radical de Deodoro, sobretudo com a sua colônia de férias voltada para as crianças. O evento começou na última terça-feira e termina no dia 27. Para fazer inscrição, basta comparecer ao local de terça a sexta.

Repleto de crianças, o parque tornou-se também uma das principais atrações do bairro até então de poucas opções. Agora, a área ainda oferece cursos como os de inglês, espanhol, iniciação esportiva, musicalização, teatro, capoeira. Já para o público em geral, só é possível acessar a piscina durante os finais, a não se que o adulto se matricule nas turmas de caminhada, circuito e pilates.

Cachoeiras são alternativa

Nem só os piscinões as opções de lazer para quem prefere ficar pelo subúrbio ou outros municípios da Região Metropolitana. As cachoeiras, por exemplo, são opções gratuitas de lazer que estão em alta. Rosi, moradora da Baixada Fluminense, é uma que não perde uma chance de ir à Cachoeira de Tinguá, em Nova Iguaçu, e troca as longas viagens até a Zona Sul por um passeio pertinho de casa.

"Gosto de lugares diferentes da Zona Sul, pois o viajante que chega em nossa cidade cita a Zona Sul como se fosso todo o Rio de Janeiro, e não existe só isso. Por isso comecei a produzir algo diferenciado. Aqui na Baixada temos cachoeiras lindíssimas, piscinas, muitos sítios maravilhosos. Tem muita coisa boa aqui", contou Rosimere.

Além da Baixada, a Zona Oeste do Rio está repleta de cachoeiras para curtir o verão. Uma das mais badaladas é a do Mendanha, em Campo Grande, na qual é possível chegar após uma trilha de aproximadamente 40 minutos. No Parque Estadual da Pedra Branca, há cachoeiras espalhadas por Vargem Grande, Realengo, Taquara, Rio da Prata (Campo Grande) e Jacarepaguá.