Confusão na Estação de metrô Estácio, na manhã desta sexta-feira (20) - Beatryx Melo / Redes Sociais

Confusão na Estação de metrô Estácio, na manhã desta sexta-feira (20)Beatryx Melo / Redes Sociais

Publicado 21/01/2023 10:47 | Atualizado 21/01/2023 11:18



Rio - A Polícia Civil fez perícia na escada rolante da estação do metrô Estácio e investiga o que motivou a confusão que deixou 29 pessoas feridas na manhã de sexta-feira (20). De acordo com a 6ª DP (Cidade Nova), testemunhas e vítimas já foram ouvidas. Segundo os passageiros, o equipamento parou e voltou a funcionar, mas no sentido contrário. Já o MetrôRio afirma que passageiros tentaram descer pela escada rolante que estava subindo, o que teria causado o tumulto e as quedas. Em um primeiro momento, a concessionária disse que houve falha no equipamento, mas depois voltou atrás.



A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) também está apurando as causas do acidente no metrô da Estácio.

Possibilidade de multa

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana informou que vai solicitar à Concessionária que apresente, com o máximo de urgência, o esclarecimento do ocorrido e um detalhado plano de contingência para que situações desta natureza não se repitam. Além disso, encaminhará o caso para que a Agetransp avalie eventual infringência ao contrato de concessão e aplique, se for o caso, as multas devidas.

Feridos

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no local. Ao todo, 29 vítimas foram socorridas e encaminhadas para os hospitais municipais Souza Aguiar, no Centro do Rio, Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Segundo a direção do Hospital Souza Aguiar, três mulheres foram atendidas e liberadas. Ainda há uma vítima internada em estado estável.

Em um dos relatos, uma passageira grava a movimentação. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas com o joelho enfaixado, e uma outra deitada no chão sendo socorrida por alguns passageiros. Outros estão sentados no chão. Além disso, é possível ver algumas poças de sangue no local. Em outro vídeo, algumas vítimas aparecem sendo socorridas e postas sobre macas.

Minha manhã hoje ficou marcada com cenas de terror, super lotação na estação do @metro_rio Pavuna, no Estácio um acidente horrível com a escada rolante deixou várias pessoas feridas na plataforma e fora as que estavam indo embora mesmo feridas sem esperar atendimento! pic.twitter.com/dsFWttdo8o — Nessa (@OliverNes) January 20, 2023

Funcionamento



A Estação Estácio faz a transferência entre as Linhas 1 e 2 aos sábados, domingos e feriados. A concessionária explicou que isso acontece devido ao reforço nas manutenções realizadas nos trens durante esses dias, já que a conexão direta entre Pavuna e Botafogo demanda um número maior do transporte em circulação.