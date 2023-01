Arquivo - PMs reforçam policiamento no Morro do Borel neste domingo - Reprodução/Arquivo

Arquivo - PMs reforçam policiamento no Morro do Borel neste domingoReprodução/Arquivo

Publicado 22/01/2023 10:10 | Atualizado 22/01/2023 13:50

Rio - Policiais militares do Grupamento de Intervenções Táticas e das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) Morro do Borel e Andaraí realizam, neste domingo (22), reforço no policiamento da região, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Um intenso confronto entre traficantes rivais e a Polícia Militar na comunidade e no Morro da Casa Branca provocou a morte de um jovem , além de ter deixado outros três feridos, sendo eles outro morador, um PM e um suspeito, na noite da última sexta-feira (21).

De acordo com a PM, o reforço ainda conta com o apoio de policiais do 6º BPM (Tijuca) e de veículos blindados da corporação. Não há registro, até o momento, de novas trocas de tiro neste domingo. Desde sexta-feira, equipes da UPP realizam intervenção nas comunidades, por conta da guerra entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle da região, atualmente dominada pelo primeira facção.

Na ocasião, Daniel Eduardo Silveira Pinheiro, de 18 anos, foi atingido por uma bala perdida no Morro da Casa Branca e chegou a ser socorrido para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos, o jovem não tinha envolvimento com o crime organizado. O corpo da vítima será sepultado neste domingo, às 14h, no Cemitério de São Francisco de Paula, no Catumbi. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Também foi levado para o Hospital do Andaraí outro morador, um policial militar e um suspeito. Daniel Teixeira da Silva, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável. Já o PM foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde passou por uma cirurgia na tarde de sábado (21). Segundo o Comando de Polícia Pacificadora, o procedimento foi bem sucedido e ele foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio. O quadro de saúde é considerado estável.

Já o suspeito, identificado como Davi da Silva Martins, foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na sexta-feira. O homem está sob custódia e foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito. A 19ª DP (Tijuca) realiza diligências para apurar a autoria dos disparos.