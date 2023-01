METRÔRIO - Atualmente, o MetrôRio possui 41 estações, três linhas em atividade e 14 pontos de integração. Possui mais de 3 mil funcionários e sede localizada no Centro do Rio de Janeiro. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco

Publicado 23/01/2023 08:01

Rio - O MetrôRio sofreu atrasos na manhã desta segunda-feira (23) devido a problemas técnicos em uma de suas composições. A falha no trem aconteceu entre as estações da Glória e do Catete, Zona Sul do Rio, que fazem parte da Linha 1.

Em nota, a concessionária informou que as linhas 1, 2 e 4 já voltaram a operar com intervalos regulares. O problema teria sido resolvido por volta das 7h30, cerca de 45 minutos depois da falha na composição.

Um dos muitos cariocas que utilizam o transporte todos os dias, o auxiliar de limpeza, José Siqueira, de 56 anos, também foi afetado pela demora e fez críticas a MetrôRio e a superlotação das composições.

"A gente entende que pode dar problema, qualquer coisa dá problema, carro, televisão, até no nosso corpo dá e existe médico para isso. O que eu não consigo entender é todo dia a gente ir amassado numa lata de sardinha lotada e hoje os trens ficarem parados tanto tempo, sem ninguém saber de nada. Eu não sei mexer em celular, internet, essas coisas. Se não fosse a menina do meu lado, eu não ia saber o que estava acontecendo. Eles avisaram muito depois", relatou.

Através das redes sociais, usuários criticaram a demora na saída das composições e apontaram consequências que os atrasos provocaram nos compromissos dos passageiros.

"Em cada estação, vale ressaltar, está surreal. Vou chegar muito atrasado hoje e eles não vão pagar minha hora que vou perder no trabalho", apontou um internauta.

"Acordo cedo pra malhar e começar o meu dia, mas o MetrôRio só me sabota", relatou outra.

"Segunda de manhã e de novo o metrô com problemas!! Ninguém merece", reclamou uma passageira.

