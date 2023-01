Tentativa de assalto ocorreu no Viaduto do Gasômetro, na Zona Central do Rio - Divulgação / COR

Publicado 23/01/2023 08:22

Rio - Um suspeito morreu, na manhã desta segunda-feira (23), após uma tentativa de assalto a um policial militar no Viaduto do Gasômetro, na Zona Central do Rio de Janeiro.

O agente estava a caminho do trabalho, onde assumiria o serviço, quando foi abordado por um criminoso armado. O PM reagiu a ação e baleou o suspeito, que estava com uma pistola. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para a ocorrência. O policial vítima do assalto não ficou ferido.

A ocorrência foi registrada na 17 ª DP (São Cristóvão).