Armamento apreendido pelos policiais durante ação no Morro dos Macacos - Reprodução

Publicado 23/01/2023 09:44 | Atualizado 23/01/2023 09:46

Rio - Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (23) durante uma operação da Polícia Militar no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A ação teve como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão contra um dos traficantes que atuam na região.



Dionatan de Souza Nascimento, o Mijão, e Victor Manoel da Silva Linhares, conhecido sob o vulgo VT, foram capturados após uma troca de tiros com agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos macacos. Mijão era procurado pelo crime de homicídio na forma tentada. A comunidade é comandada pelo grupo Terceiro Comando Puro (TCP).