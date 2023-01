Agentes públicos agredindo civis na Praia do Leme, Zona Sul do Rio - Reprodução

Agentes públicos agredindo civis na Praia do Leme, Zona Sul do Rio Reprodução

Publicado 23/01/2023 11:30 | Atualizado 23/01/2023 15:19

Rio - Agentes da Secretaria de Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal agrediram, na noite deste domingo (22), civis durante uma confusão na orla da Praia do Leme, Zona Sul do Rio. Um homem estava sendo linchado por outras pessoas devido a um suposto furto.



Segundo a equipe da Seop, foi necessário o uso de força progressiva para desmobilizar a briga, uma vez que as pessoas se voltaram contra os próprios agentes. Os funcionários da prefeitura foram hostilizados com arremessos de garrafas e ameaças de morte, conforme relataram.