Cartões referentes ao ano letivo de 2022 serão aceitos normalmente até o dia 30 de março - Divulgação/SuperVia

Publicado 23/01/2023 11:13

Rio - A SuperVia inicia, nesta segunda-feira (23), o recadastramento dos estudantes da rede pública aptos a receberem a gratuidade em 2023. Para garantir o benefício deste ano, a concessionária que administra o serviço de trens solicitou às instituições de ensino a listagem atualizada dos alunos. Os cartões referentes ao ano letivo de 2022 serão aceitos normalmente nas estações até o próximo dia 30 de março.

Segundo a SuperVia, o recadastramento vai seguir um cronograma, com alunos de A a F entre hoje e até o dia 10 de fevereiro; de G a L de 13 a 24 de fevereiro; M até Z entre 27 de fevereiro a 10 de março. Para todas as letras, poderá ser realizado de 13 a 31 de março. Os estudantes deverão fazer o agendamento de dia e horário no site da SuperVia. Confira ao final.

Em seguida, os alunos devem comparecer no Espaço Gratuidade, na estação da Central do Brasil, próximo ao guichê da bilheteria de número 1, no dia e hora escolhidos e com os documentos necessários. Para os menores de 18 anos, é preciso apresentar certidão de nascimento; declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência em nome do responsável legal dos últimos três meses, original e enviado pelos Correios.

Os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável legal para cadastrar ou recadastrar o benefício, ou o cartão de gratuidade não será emitido. Os maiores de 18 anos têm que apresentar documento de identificação oficial com foto; declaração escolar com com 30 dias de validade; e comprovante de residência atual dos últimos três meses, original e enviado pelos Correios. Os requistios são os mesmos para maiores de 21, mas estes precisam estar com comprovante de residência atual em nome do requisitante.



Serviço

Recadastramento: www.supervia.com.br/pt-br/gratuidade