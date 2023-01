Diogo Estevam esteve no IML de Tribobó nesta segunda (23) em busca de informações sobre a mãe, Adriana Estevam, desaparecida há três dias - Estefan Radovicz/Agência O DIA

Publicado 23/01/2023 11:25

Rio - ‘Sensação angustiante’. O desabafo é de Diogo Estavam, filho de Adriana Estevam, de 42 anos, desaparecida em São Gonçalo desde a última sexta-feira (20). Ele esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, na manhã desta segunda-feira (23) em buscas de informações após não ter recebido nenhum pista sobre o paradeiro da mãe. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para localizá-la

“Estamos desanimados, a gente não dorme, não come direito. Já rodamos essa região todinha aqui de carro, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Maricá, fomos de um lado pro outro várias vezes, fomos aos hospitais e IMLs. Mas essa sensação de não ter nenhum norte, sem nenhuma pista, é muito angustiante, cada dia que passa a gente pensa várias coisas, o que ela pode ter feito, o que pode ter acontecido, o que ela pode está passando”, lamenta Diogo.



Adriana foi vista pela última vez no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na manhã de sexta-feira (20). Ela saiu de casa com destino ao Ceasa do Colubandê, no mesmo município, onde iria fazer uma entrevista de emprego, mas parou de fazer contato com a família por volta das 11h. Ela também não chegou na entrevista de emprego.