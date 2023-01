Isaac Afonso foi levado para a Cidade da Polícia após prisão - Marcos Porto/Agência O Dia

Isaac Afonso foi levado para a Cidade da Polícia após prisãoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 25/01/2023 07:26 | Atualizado 25/01/2023 11:08

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma ação contra uma quadrilha especializada em estelionato e em furto mediante fraude. A operação Alicantina, da 107ª DP (Paraíba do Sul), pretende cumprir três mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços nos bairros de Santa Cruz e Guaratiba, na Zona Oeste da capital fluminense, e no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Até o momento, uma pessoa foi presa.

As vítimas do grupo são clientes de instituições bancárias, na maioria idosos, que realizam saques em caixas eletrônicos. Segundo a distrital, a quadrilha atua em todo o estado, principalmente em Petrópolis, na Região Serrana; Paraíba do Sul e Paty dos Alferes, no Centro-Sul Fluminense. As investigações tiveram início depois de uma denúncia, que levou as equipes a realizarem diligências, conseguindo imagens de câmeras de segurança que ajudaram a entender como o grupo atuava e identificar seus integrantes.

De acordo com o delegado Jefferson Ferreira, da 107ª DP, a quadrilha é formada por idosos que abordavam pessoas vulneráveis logo após fazeram saques em caixas eletrônicos. Com bilhetes falsos, eles diziam para as vítimas que a senha de seus cartões havia sido bloqueada e que precisavam fazer a alteração imediatamente, ou teriam que pagar uma quantia em dinheiro. O titular também explicou que eles se aproveitavam da própria idade para passar confiança.

"A vítima desesperada, acreditando também por serem os autores pessoas idosas, confiava nesse autores, retornava ao caixa eletrônico e digitava a senha na presença do autor, do estelionatário. Com isso, um segundo estelionatário observando a digitação da senha, ele conseguia fazer diversos saques da conta da pessoa. Tanto os autores idosos, como as vítimas idosas, e aí ganhavam a confiança. Tanto que, neste fato objeto do inquérito, após o golpe, o estelionatário ainda vai até o encontro da vítima para cumprimentá-la, ou seja, fez um círculo de amizade ali, ganhou confiança, momentaneamente, para poder a vítima desguarnecer a senha e, com isso, eles visualizarem", explicou o delegado.

O prejuízo sofrido pela pessoa que denúnciou o golpe foi de R$ 2,5 mil. Segundo o delegado, um levantamento apontou que, somente em 2022, eles conseguiram aproximadamente R$ 150 mil de dezenas de vítimas. Até o momento, somente Isaac Afonso foi preso e, no endereço onde foi localizado, as equipes encontraram cartões de crédito clonados e de outras pessoas, máquinas de pagamento em cartão, uma bobina com um comprovante de depósito utilizado no golpe, além de documentos falsos e papéis para a confecção deles.

Na chegada à Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio, Isaac negou participação nos crimes e se queixou da presença da imprensa. "Tem que fazer circo com político, porque é tudo ladrão corrupto", disse ele, que alegou ser inocente. Os agentes continuam realizando buscas para cumprir outros dois mandados de prisão contra os alvos, que já são considerados foragidos. "A gente faz um apelo para que eventuais vítimas que tenham reconhecido eles na imagem, que procurem a Polícia Civil, o Disque Denúncia, a 107ª DP", completou Ferreira.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.