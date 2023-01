Policiais Militares fazem operação no Morro da Serrinha, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio - Pedro Ivo/Agência O Dia

Policiais Militares fazem operação no Morro da Serrinha, em Vaz Lobo, na Zona Norte do RioPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 25/01/2023 08:13

Rio - Um intenso tiroteio assustou os moradores da comunidade da Serrinha, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25). De acordo com o comando do 9ºBPM, agentes estavam em patrulhamento quando foram atacados por criminosos.

A situação, contudo, já teria sido estabilizada, segundo a Polícia Militar. O policiamento segue reforçado na região de Vaz Lobo com o uso de veículos blindados.

Não há informação de mortos ou feridos durante o tiroteio.