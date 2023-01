Homem fugiu dos policiais; PM alega que ele desacatou os agentes - Redes Sociais

Homem fugiu dos policiais; PM alega que ele desacatou os agentesRedes Sociais

Publicado 25/01/2023 15:57 | Atualizado 25/01/2023 17:12

Rio - Um homem, que teria se recusado a sair do vagão feminino, foi preso na manhã desta quarta-feira (25) na estação de trem de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o suspeito fugindo de policiais.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para uma ocorrência de acesso indevido no vagão feminino. De acordo com o comando da unidade, o acusado desobedeceu às ordens de saída do vagão, resistindo e desacatando os policiais. O mesmo foi encaminhado para 52ª DP (Nova Iguaçu).

Homem é preso após se recusar a sair de vagão feminino em Nova Iguaçu.

Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/EoQZLhC5hF — Jornal O Dia (@jornalodia) January 25, 2023

A SuperVia informou que o caso aconteceu por volta das 8h50. Agentes da concessionária chamaram os policiais para a retirada do passageiro. A empresa reiterou que repudia casos de desrespeito às mulheres e cumpre as medidas que visam protegê-las, previstas na Lei Estadual 7.250/16, como a disponibilização de um carro exclusivo para elas em cada trem.

A concessionária ressaltou que os vagões contam com adesivos e cartazes nas portas e no interior para sinalizar qual dos carros é exclusivo para as mulheres, além de veicular avisos sonoros reforçando a importância do cumprimento da lei.

As prisões, de acordo com a lei regulamentada no fim de agosto de 2017, devem ser realizadas por policiais militares. A SuperVia completou que os agentes de segurança da empresa não têm poder de polícia, não andam armados e a função deles tem como principal objetivo informar, orientar e garantir o bem-estar e a integridade dos passageiros.