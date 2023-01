Furto em uma grande loja da Zona Sul foi filmado por câmeras - Divulgação/Segov

Publicado 25/01/2023 17:38

Rio - Duas mulheres foram presas por agentes da Operação Segurança Presente no Leblon após furtarem o equivalente a R$ 1.114,61 em mercadorias de uma loja de departamento do bairro da Zona Sul, nesta terça-feira (24). Uma mochila preta, que custa R$ 180, e 38 peças de roupas íntimas, avaliadas em R$ 934,62, foram apreendidas.

Os policiais do Leblon Presente foram acionados por funcionários da loja onde aconteceu o roubo e, após identificação das suspeitas por imagens das câmeras de segurança, conseguiram encontrá-las nos arredores do estabelecimento. Os policiais do Leblon Presente foram acionados por funcionários da loja onde aconteceu o roubo e, após identificação das suspeitas por imagens das câmeras de segurança, conseguiram encontrá-las nos arredores do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver que uma das mulheres disfarça colocando as peças dentro da mochila, enquanto a outra entra e sai da loja para não chamar a atenção. Após encher a bolsa, a criminosa pega a bolsa e sai tranquilamente pela porta da frente.

Durante a abordagem, uma revista confirmou que a dupla estava em posse das mercadorias roubadas.



O responsável pelo setor de prevenção da loja reconheceu as autoras do furto e todos os envolvidos foram levados à 14ª DP (Leblon). As mulheres, que não tinham antecedentes criminais, permanecem presas e estão à disposição da Justiça.