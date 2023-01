Governo do Estado vai subsidiar a diferença de R$ 2,40 para que passageiros continuem pagando R$ 5 na tarifa dos trens no Rio - Divulgação

Governo do Estado vai subsidiar a diferença de R$ 2,40 para que passageiros continuem pagando R$ 5 na tarifa dos trens no RioDivulgação

Publicado 28/01/2023 09:44

Rio - Três lojas e três postos da Riocard Mais estarão abertos neste sábado (28) e domingo (29) para a habilitação ou reativação do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) antes do reajuste da tarifa ferroviária, que entra em vigor no dia 02 de fevereiro. O BUI garante a adesão ao Tarifa Social e ao valor de R$ 5 no preço do bilhete dos trens.

Neste sábado, o atendimento nas unidades Central do Brasil, Campo Grande e Nova Iguaçu acontece de 07h às 14h.Já no domingo, somente a loja da Central estará em funcionamento. Os postos extras de cadastro das estações São Cristóvão, Maracanã e Deodoro abrem nos dois dias, de 07h às 14h.

Ter um cartão Riocard Mais habilitado no BUI é exigência para acesso à tarifa social de R$ 5 no trem do Rio de Janeiro. Para ter direito ao desconto, é preciso atender aos seguintes requisitos: ter entre 5 e 64 anos; ganho mensal até R$ 7.507,49; e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.

O passageiro que já tem o cartão com o Bilhete Único ativado não precisará fazer nenhuma alteração. Para aqueles que usam Vale-Transporte associado à empresa, basta acionar o RH em seu local de trabalho.

Para verificar se o cartão está habilitado, vasta acessar o site Riocard Mais ou entrar em contato com o assistente virtual da Riocard Mais pelo WhatsApp (21 2127-4000). Para quem precisa se cadastrar, pode ser feito através do site ou no posto de atendimento mais próximo.

Saiba como cadastrar o benefício do Bilhete Único Intermunicipal:

Para quem não tem cartão Riocard Mais:

O caminho mais indicado é procurar uma das lojas Riocard Mais ou os postos de atendimento especial em estações da SuperVia.

Para o cliente que tem o cartão Expresso e não está cadastrado no sistema Riocard Mais e nem no BUI:

Abaixo, um breve resumo das etapas necessárias para o registro do benefício.

1) Entre no site da Riocard Mais. Em seguida, acesse a seção “Para você” e clique no menu “Cadastrar-se”.

2) Preencha o formulário com as informações exigidas (este é o seu cadastro no sistema Riocard Mais).

3) Associe o seu cartão Riocard Mais ao seu CPF.

4) Acesse o site www.riobilheteunico.com.br/declaracao e realize a declaração de renda para ter direito ao BUI.

5) Retorne ao site e entre com o seu login e senha na seção “Para você”. Depois, siga estas etapas: no menu, usuário> consulta e alteração> clique no seu nome> alterar> habilitar bilhete único> gravar.