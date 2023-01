Sambódromo tem risco de interdição devido a falta de segurança - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/01/2023 11:19

Rio - O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, garantiu, após a vistoria do Corpo de Bombeiros no Sambódromo sinalizar falhas na segurança do local , que haverá os ensaios técnicos marcados para este final de semana.

Em conversa com O DIA na manhã deste sábado (28), Perlingeiro informou que ainda não recebeu nenhuma intimação da Justiça sobre possível interdição do Sambódromo. O presidente da Liesa ainda afirmou que resolveu todas as pendências de segurança sinalizadas pelo Corpo de Bombeiros após a inspeção dos militares na noite desta sexta-feira (27).

"Os ensaios estão garantidos. Não recebemos nenhuma notificação. Os bombeiros fizeram as exigências necessárias e estamos cumprindo neste momento colocando as mangueiras. Elas não são colocadas durante o ano inteiro porque seriam roubadas todos os dias. Não podemos deixar ali. Vida que segue. Vamos fazer o Carnaval. Se houve uma representação, não estou preocupado com quem fez. Estou preocupado que tem que ter segurança. Estamos cumprindo tudo rigorosamente e estão todos os hidrantes funcionando. Já foram trocadas as rodinhas com defeito", explicou.

De acordo com Perlingeiro, a Liesa está respeitando o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que já existe. Segundo ele, haverá uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros neste sábado (28) para verificar as mudanças realizadas. A data é o tempo limite que a juíza Mirela Erbisti, da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, estipulou para a apresentação dos documentos de segurança para que não aconteça a interdição do Sambódromo.

Na vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (27), os militares emitiram uma notificação não autorizando a realização dos ensaios técnicos. O veto tem caráter imediato pois "a pista não apresenta as condições mínimas de segurança".

A Corporação encontrou defeitos nos volantes de acionamento dos hidrantes dos setores 5, 6 e 9. Além disso, não foram encontrados conectores e mangueiras em nenhum dos setores.

Com a determinação, as escolas União de Jacarepaguá, Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos de Padre Miguel e Unidos Porto da Pedra podem ter os seus ensaios técnicos, que estão marcados para este sábado (28), cancelados. No domingo (29), quem está previsto para ensaiar era a Mocidade e a Mangueira.